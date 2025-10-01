Maltempo. La Sicilia affronta una giornata di maltempo significativo. Le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia annunciano un tempo perturbato su tutta la regione, caratterizzato da piogge e temporali anche di forte intensità, con la possibilità di locali nubifragi. Il maltempo è arrivato in tutte le province siciliane, compresa Ragusa dove la pioggia battente è arrivata già dalle 10 di stamattina.

Maltempo Sicilia

La situazione meteorologica è destinata a peggiorare ulteriormente sul fronte termico e della ventilazione:

Temperature: Si prevede un forte calo termico a partire da stasera, che si farà sentire in modo più deciso nella giornata di domani.

Venti: I venti sono in rotazione e in rinforzo dai quadranti ovest-nordovest oggi. Domani è attesa un’ulteriore rotazione e un deciso rinforzo dai quadranti settentrionali, che contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo.

Si raccomanda la massima prudenza a causa della possibilità di fenomeni violenti e improvvisi. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia per oggi ha annunciato un’allerta meteo gialla in tutta l’isola.