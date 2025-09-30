Ragusa – Salgono a dieci in provincia di Ragusa i Punto Poste Casa&Famiglia per i cittadini. Gli spazi negli uffici postali, tra corner e postazioni ribassate a sportello, si trovano nelle sedi del capoluogo di piazza Matteotti e piazza Sturzo, mentre in provincia negli uffici di Comiso, Ispica, Modica e Rocciola Sorda, Pozzallo, Scicli, Vittoria e Vittoria 1.

Gli sportelli dedicati nascono come punto di raccordo per supportare le famiglie dell’Ibleo nella scelta delle soluzioni più adatte alle esigenze personali e domestiche. Dalle offerte di telefonia a internet in fibra, dalle carte prepagate ai prodotti di risparmio, fino all’rc auto e alle offerte luce e gas.

In particolare, in provincia di Ragusa sempre più cittadini hanno scelto Poste Energia per le proprie utenze, contribuendo a superare il traguardo nazionale di 900mila contratti luce e gas puntando al milione di clienti entro il 2025.

Per Lorena Salerno, operatrice dell’ufficio postale di Ragusa Centro, “è cruciale rendere i cittadini che si approcciano allo sportello consapevoli delle caratteristiche di un prodotto, soprattutto nel mercato dell’energia dove la trasparenza è l’aspetto più ricercato dai clienti”. Lorena lavora in Poste da 20 anni, di cui 17 presso la sede di piazza Matteotti dove è da tempo diventata un punto di riferimento. “Il mio ruolo è venire incontro con chiarezza alle diverse esigenze di ciascuno, caratteristica che risponde anche ai servizi che offriamo per le utenze domestiche”.

La peculiarità della proposta di Poste Energia è il prezzo bloccato per dodici mesi della materia prima luce e gas dell’offerta. L’altro vantaggio per chi sottoscrive il contratto è la duplice soluzione di pagamento: a quella tradizionale, a importo variabile in base al consumo mensile, si aggiunge l’opzione innovativa a rata fissa calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente.

L’offerta Poste Energia è disponibile in tutti i trentaquattro uffici postali dell’Ibleo, sul sito poste.it e sulle app aziendali.