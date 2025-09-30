Vittoria – E’ stata inaugurata a Vittoria, lungo lo Stradale per Gela n.8, sulla Ss 115, la nuova palestra diretta da Federico Firullo. Si chiama “Firullo Mma academy” ed è rivolta a tutti: bambini, ragazzi e adulti. Gli istruttori sono pronti a insegnare le discipline Mma, brazilian ju jitsu, grappling e Muay thai. La struttura è stata affiliata dal comitato provinciale Csen Ragusa, presieduto da Sergio Cassisi.

Quest’ultimo ha delegato il componente del direttivo provinciale, Gianni Dicaro, a presenziare alla cerimonia inaugurale che ha fatto registrare grande interesse da parte di tutti gli addetti ai lavori oltre a fare riscontrare una notevole partecipazione di pubblico. “Facciamo i complimenti e un sentito “in bocca al lupo” a Federico Firullo – sottolinea il presidente Cassisi – guardiamo naturalmente con interesse all’attività da lui diretta, certi che potrà rappresentare un punto di riferimento nell’ambito vittoriese e, perché no, ipparino. Auspichiamo che questa nuova palestra possa fare registrare l’interesse da parte dei potenziali allievi sino a diventare punto di riferimento degli sport da combattimento in ambito locale”.

