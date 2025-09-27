Ragusa – La Passalacqua Ragusa è tra le quattro protagoniste del Memorial Paola Mazzali, giunto, a Bolzano, alla 19ma edizione. Un test importante per comprendere lo stato di forma della formazione iblea.

“La partecipazione a questo memorial per me ha anche un valore affettivo – ci tiene a dire coach Mara Buzzanca, prima di scendere nel dettaglio -; e farlo ricordando Paola Mazzali, in ciò che amava fare, giocare a basket, per me che ho trascorso quattro anni da giocatrice a Bolzano insieme a lei, vincendo campionati, sarà il modo migliore per poterne onorare il ricordo”.

Dal punto di vista tecnico una partecipazione importante. Il primo match è in programma sabato 27 alle ore 20 e Ragusa giocherà contro la formazione del Sanga Milano, squadra del girone A del campionato. Il match di esordio invece sarà tra Basket Club Bolzano, organizzatore dell’evento, e Golfo Basket Alcamo, entrambe militanti nello stesso girone di Ragusa.

Domenica le vincenti delle due partite disputeranno la finale per il primo e secondo posto, e perdenti si giocheranno il match per il terzo posto.

“Quella contro Milano costituisce una partita importante in cui valuteremo lo stato fisico, tecnico e tattico della squadra. Fino ad oggi, abbiamo incontrato in precampionato solo Alcamo, squadra che quest’anno si affaccia alla serie A2, finalmente un’altra squadra siciliana. Il fatto di essere le uniche da Roma in giù di certo ci penalizza nell’organizzazione di qualche amichevole in più che ci può dare altri spunti, ma siamo pronte”.

La capitana Chiara Consolini partirà con le compagne ma non scenderà in campo. Mercoledì, a fine allenamento ha subìto un taglio tra il dito indice e il medio della mano destra che ha reso necessari cinque punti di sutura. Nulla di grave fortunatamente ma per una ripresa completa per inizio campionato, è suggerita cautela per permettere al taglio di rimarginarsi compiutamente.