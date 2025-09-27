Ragusa – E’ in corso di svolgimento anche in provincia di Ragusa, in questo fine settimana, la manifestazione nazionale Caseifici agricoli open day. Tra i partecipanti nel nostro territorio anche Masseria Ventosa che ha organizzato una serie di attività che ha così illustrato.
Masseria Ventosa partecipa per il quarto anno alla manifestazione nazionale Caseifici agricoli open day con obiettivo aprire le porte ai cultori del buon cibo e del territorio che ci circonda.
Giorno 27 e 28 settembre puoi passare un pomeriggio in campagna con noi, si assisterà alla fase di mungitura, si conosceranno le nostre vacche, si parteciperà alla realizzazione dei formaggi che ogni partecipante portera casa. Concluderemo il pomeriggio facendo la merenda contadina con i formaggi prodotti in azienda .
Costo dell’attività euro 15 .
Bambini fino da 3 anni gratis,
ragazzi dai 4 ai 10 anni 10 euro .
Inizio attività alle ore 17.30 .
Durata attività circa 2 ore.
Prenotazioni chiamare Stefania Cilia al numero
3493252444
