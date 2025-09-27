Modica – Archiviato il match di andata del primo turno di Coppa Italia (il return match con lo Scicli CR si giocherà mercoledì 1 ottobre al “Barone”), per il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa è tempo di tuffarsi in campionato. Domenica prossima, infatti, prenderà il via il torneo di Promozione e per i rossoblu modicani il primo scoglio da superare si chiama Priolo Gargallo FC che, sarà ospite di Caruso e compagni al “Vincenzo Barone”.

Un inizio di campionato difficile per i rossoblu, perchè l’undici aretuseo è squadra ben rodata che nella scorsa stagione ha sfiorato la promozione in Eccellenza arrivando fino alla finale play off poi persa con il Kamarat e si è rafforzata durante il mercato estivo per puntare anche in questa stagione in alto.

“Ci siamo preparati per questo esordio casalingo contro il Priolo Gargallo FC – spiega Salvo Vitale – sappiamo che è una grande squadra che nello scorso campionato ha perso la finale play off con il Kamarat. Sono una formazione ben organizzata che – continua – annovera nelle proprie fila giocatori di categoria e qualcuno anche di categoria superiore, quindi sappiamo che sarà una partita difficile, come lo saranno d’altronde tutte quelle del nostro girone. Siamo una squadra giovane, ma questo non deve essere un alibi, lavoriamo di settimana in settimana in un bel clima e con il mister e il suo staff che credono fortemente in tutti noi, quindi – conclude Salvo Vitale – vi aspettiamo al “Barone” per vivere insieme questo esordio in campionato”.

La squadra priolese affidata quest’anno a Maurizio Intagliata (ex giocatore tra le altre di Avola e Modica), dunque arriverà a Modica con idee bellicose, ma il Frigintini vuole iniziare bene davanti ai suoi tifosi e farà di tutto per conquistare punti in ottica salvezza.

“Domenica per il debutto in campionato – spiega il tecnico Ciccio Di Rosa – ci aspetta una bella squadra come il Priolo Gargallo FC – formazione costruita per vincere il campionato dopo che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in Eccellenza perdendo in finale play off. Per noi deve essere motivo di orgoglio e soddisfazione giocare contro queste squadre. Scenderemo in campo per giocarci la nostra partita, senza mai abbassare la testa e senza perdere mai di vista il nostro obiettivo.

Affrontare le big del campionato dove con la nostra maglia ci saranno tantissimi debuttanti nella categoria dovrà essere motivo di felicità e soddisfazione. Ci siamo preparati al meglio come abbiamo fatto in tutti gli allenamenti settimanali per cercare di costruire e migliorarci e di crescere per arrivare nel migliore possibile fino alla fine della stagione”.

La sfida del “Vincenzo Barone” tra Frigintini Calcio e Priolo Gargallo FC è stata affidata alla direzione dell’agrigentino Giuseppe Mandracchia che sarà assistito dai ragusani Saverio Francesco Di Martino e Giovanni Agolino.