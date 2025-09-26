Vittoria – E’ stato ritrovato a Vittoria, provincia di Ragusa, il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini col volto coperto e armati, mentre si trovava nel centro della cittadina. Il ragazzo sta bene e sarebbe stato portato nel commissariato di polizia del paese.
Sembra che il giovane stia bene e in questo momento è ascoltato dagli inquirenti per capire cosa è successo nelle ultime 24 ore.
La scena del sequestro, avvenuto ieri sera, è stata rapidissima e brutale. Due auto, una Fiat Panda bianca e una nera, si sono affiancate al gruppo di giovani. Dalla Panda nera sono scesi due uomini incappucciati e armati di pistola. I sequestratori hanno chiamato il 17enne per cognome, dimostrando che l’azione era mirata, e lo hanno costretto a salire in macchina dopo avergli coperto il volto.
Ai ragazzi testimoni hanno detto di “volere solo lui”, un particolare che conferma l’obiettivo specifico del rapimento. Prima di fuggire a bordo delle due vetture, in direzione della ex strada statale 115 verso Pedalino, i rapitori hanno gettato a terra il cellulare della vittima per impedirne il tracciamento.
Le indagini della Procura
L’allarme è scattato immediatamente grazie agli amici del ragazzo. Le forze dell’ordine – Polizia e Carabinieri – hanno subito avviato una vasta operazione di ricerca che si sta avvalendo anche di elicotteri e un capillare pattugliamento a terra.
Le indagini, coordinate dalla Procura di Ragusa, stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Gli inquirenti stanno esplorando ogni possibile pista, concentrandosi anche sull’ambiente lavorativo e familiare del padre del ragazzo, noto titolare di un’importante azienda agricola locale. Nonostante la condizione agiata della famiglia, al momento l’ipotesi di un pagamento di riscatto sembra esclusa.
