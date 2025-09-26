Ragusa – Dopo la celebrazione della memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina, con i riti religiosi presieduti dal parroco, il sacerdote Nicola Iudica, proseguono, domani, le celebrazioni legate ai solenni festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi nella parrocchia di piazza Cappuccini a Ragusa. In particolare, sabato 27 settembre, appunto, ci sarà alle 18 la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco. Alle 18,30 la santa messa che sarà presieduta da don Iudica nell’ottavo anno di attività pastorale alla guida della parrocchia di San Francesco d’Assisi. Ad animare sarà la comunità parrocchiale.

Domenica, invece, alle 9,30 santa messa e alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta da don Iudica. Nel pomeriggio, alle 18 la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco. Alle 18,30 la santa messa che sarà presieduta da don Giuseppe Iacono, parroco della parrocchia San Giovanni Maria Vianney di Ragusa. Anima la comunità parrocchiale. Alle 19,30 ci sarà la conferenza “Ricordiamo i 150 anni della nostra chiesa” a cura del prof. Ciccio Licitra mentre durante la giornata, in piazza Cappuccini, si terrà il VI torneo di scacchi San Francesco. Le celebrazioni proseguono lunedì alle 18 con la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco. Alle 18,30 la santa messa: presiede l’Eucarestia don Luca Roccaro, collaboratore della parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina. Anima la comunità parrocchiale. Alle 19,30 catechesi sul tema “Francesco, uomo giubilare” a cura dello stesso don Roccaro.