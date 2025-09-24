Ragusa – Si conclude venerdì 26 settembre la rassegna cinematografica estiva “Cinematografo Viaggiante” con l’ultima proiezione al Giardino Ibleo, nel cuore del centro storico di Ragusa Ibla. L’evento, a ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 21:00.
L’ultimo film in programma, inserito nella rassegna “Storie di Sicilia, storie di Montalbano”, sarà “La forma dell’acqua”, il celebre primo episodio della serie televisiva dedicata al commissario Montalbano, diretto da Alberto Sironi. La pellicola è un giallo che unisce mistero, memoria e l’inconfondibile atmosfera mediterranea.
“Venerdì 26 al Giardino Ibleo – dichiara l’assessore Giovanni Gurrieri – l’ultimo appuntamento con il cinema all’aperto in centro storico. L’ultimo appuntamento del Cinematografo Viaggiante! Venerdì 26 settembre – ore 21.00 Giardino Ibleo (ingresso da piazza G.B. Odierna), ingresso gratuito. Abbiamo aperto ai Giardini Iblei il 4 settembre e li chiudiamo, tutti insieme, come fatto in queste serate, con l’ultimo film della rassegna “Storie di Sicilia, storie di Montalbano”. In programma: “La forma dell’acqua” – il primo episodio della serie, diretto da Alberto Sironi.
Un giallo intriso di mistero, memoria e Mediterraneo. Ci salutiamo così, sotto le stelle, con il cinema nel cuore”.
