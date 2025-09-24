Vittoria – Il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, torna a sollevare con forza la questione della crisi idrica che attanaglia la città di Vittoria. Dopo la seduta del civico consesso, disertata dal sindaco, durante la quale si sarebbe dovuto discutere dell’accordo tra Comune e Siciliacque – anticipato dallo stesso primo cittadino sui social e che avrebbe dovuto aumentare la portata nella rete idrica cittadina – Pelligra evidenzia come la questione sia tutt’altro che risolta.

“A più di due mesi da quell’incontro, il problema idrico non è affatto risolto – dichiara Pelligra – Diversi quartieri della città continuano a vivere senza acqua anche per settimane. Riceviamo segnalazioni costanti da via del 48, via Alessandria, via della Resistenza, via Marzabotto e molte altre zone. Inoltre, le numerose segnalazioni di perdite idriche da parte dei cittadini vedono spesso tempi di intervento inaccettabilmente lunghi”.

Il consigliere di Forza Italia critica aspramente l’atteggiamento dell’amministrazione comunale: “Chiediamo a questa giunta di attivarsi seriamente e di smetterla di minimizzare il problema scaricando le responsabilità su altri. Non possiamo continuare ad assistere a giustificazioni che non trovano riscontro nella realtà quotidiana dei cittadini”. Pelligra sottolinea anche l’enorme investimento economico già sostenuto dal Comune: “Centinaia di migliaia di euro sono stati spesi da questa amministrazione per affrontare il problema idrico, tra riparazioni e ricorso ad autobotti private.

Tuttavia, i risultati sono deludenti e la situazione resta critica”. Il consigliere conclude invitando l’amministrazione a un cambio di passo deciso: “È necessario un piano d’azione concreto, trasparente ed efficace che metta fine a questa emergenza. I cittadini di Vittoria meritano risposte immediate e soluzioni durature”.