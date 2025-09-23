Maltempo in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani, mercoledì 24 settembre, a causa di un’ondata di maltempo in arrivo sull’isola. Il bollettino prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle prime ore del mattino e per le successive 18-24 ore.
Maltempo in Sicilia: le previsioni per la giornata
Sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno localmente intensi e accompagnati da:
Rovesci di forte intensità.
Frequente attività elettrica.
Locali grandinate.
Forti raffiche di vento.
Si raccomanda la massima attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità locali.
