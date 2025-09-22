Modica – Dopo la parentesi estiva il mondo della mountain bike è tornato all’agonismo con la V^ tappa di Coppa Sicilia che ieri si è disputata a Rometta Marea. Nella ridente cittadina messinese, per i colori della Motyka Bike School Modica, sono arrivati subito dei buoni risultati.

Per i gialloneri della Contea, a farla da padrone è stato ancora una volta Nicolò Tagliarini, che ha dimostrato tutte le sue capacità salendo sul gradino più alto del podio della categoria G3M.

Nella stessa categoria è salito sul podio anche Simone Adamo che ha concluso la sua performance al terzo posto. Da non sottovalutare anche la nona posizione finale di Gabriele Aprile.

Podio soltanto sfiorato nella categoria G1M, dove Santiago Borgese si è classificato al quarto posto.

Nella categoria G4M, infine, Dominik Borgese ha ottenuto un onorevolissimo quinto posto.

“Dopo le vacanze estive – spiega Arianna Melilli – abbiamo iniziato il nostro cammino in maniera positiva. I nostri atleti hanno ottenuto buoni risultati e fornito buone prestazioni. La cosa che più ci rende felici al di la dei buoni risultati ottenuti – conclude – che tutti hanno dato il massimo in gara ma hanno affrontato la stessa all’insegna del divertimento”.