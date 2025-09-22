L’estate sta per finire e l’autunno si preannuncia con un’ondata di maltempo. Un’intensa attività del jet stream porterà una serie di perturbazioni atlantiche sull’Italia nei prossimi 10 giorni, con l’isola che si prepara a ricevere le prime significative piogge autunnali. Ecco le previsioni dettagliate giorno per giorno.
Previsioni per domani, martedì 23 settembre
Nord: Rimane instabilità su Alpi, Prealpi e Nordest, con piogge e temporali.
Centro: Rovesci e temporali più frequenti e intensi su bassa Toscana, Umbria e Lazio.
Sud: Instabile con rovesci e temporali, specie sulla Sicilia occidentale, Campania e Sardegna.
Previsioni per dopodomani, mercoledì 24 settembre
Nord: Rovesci e temporali intermittenti, in particolare sui settori montuosi e in Friuli. Le temperature scenderanno ulteriormente.
Centro: Instabilità con rovesci e temporali, più frequenti sulle zone interne e adriatiche.
Sud: L’instabilità si concentrerà in Sicilia, basso Tirreno e Campania, con ampie schiarite altrove. Temperature in calo.
Previsioni per giovedì 25 settembre
Nord: Variabilità con ampie schiarite e rovesci sparsi, specie nel pomeriggio. Temperature in ulteriore calo.
Centro: Rovesci e brevi temporali pomeridiani, più probabili tra Toscana e Umbria.
Sud: Prevalentemente soleggiato, con addensamenti sparsi nel pomeriggio su zone interne, Gargano e Messinese. Le temperature continueranno a scendere.
Lascia un commento