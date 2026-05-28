Scicli ha ospitato a Palazzo Spadaro una partecipata iniziativa promossa dal Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa con protagonista Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia, che ha presentato il libro “La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina”.

L’incontro ha richiamato istituzioni, volontari, studenti e famiglie in un pomeriggio dedicato alla riflessione sui diritti dell’infanzia nei territori colpiti dalla guerra.

A dialogare con l’autore è stata Elisa Mandarà, presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa, che ha guidato il confronto sui temi affrontati nel volume: il dramma vissuto dai bambini ucraini, il ruolo dell’informazione nei conflitti e il lavoro svolto dagli operatori UNICEF nei territori devastati dalla guerra.

Nel corso della manifestazione sono intervenuti anche la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, l’assessore alla Cultura del Comune di Scicli Giuseppe Mariotta, la past president di UNICEF Italia Carmela Pace e il presidente regionale UNICEF Sicilia Vincenzo Lorefice.

Significativa la presenza dei volontari UNICEF della provincia di Ragusa, impegnati nelle campagne a sostegno dell’infanzia fragile, insieme a numerosi studenti dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Scicli, accompagnati dal dirigente scolastico Michele Agnello, docenti e famiglie.

Uno dei momenti più intensi della serata è stato dedicato alle testimonianze di alcuni ragazzi e famiglie ucraine accolte nel territorio ibleo dopo la fuga dalla guerra. Racconti che hanno profondamente colpito il pubblico presente.

La manifestazione è stata accompagnata anche dalla musica. La giovane studentessa Paola ha eseguito un brano di Beethoven al pianoforte, mentre il maestro Marcello Giordano Pellegrino ha proposto una performance musicale particolarmente apprezzata dai presenti.

“Elisa Mandarà e tutto il gruppo UNICEF di Ragusa hanno realizzato una straordinaria operazione di bellezza e umanità”, ha dichiarato Andrea Iacomini, soffermandosi sull’accoglienza ricevuta a Scicli e sull’importanza di mantenere alta l’attenzione sui conflitti che continuano a colpire migliaia di bambini nel mondo.

Anche la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, definendola “un importante momento di riflessione sui diritti dell’infanzia nei contesti di guerra”.

Nel corso dell’evento il Comitato UNICEF di Ragusa ha consegnato ad Andrea Iacomini una speciale Pigotta dedicata all’Ucraina, realizzata da Irene Conti ed Elisa Mandarà, simbolo dell’impegno umanitario portato avanti dal comitato ibleo.

L’iniziativa si è svolta con la collaborazione del Comune di Scicli, della Libreria Don Chisciotte e dell’agenzia MediaLive.