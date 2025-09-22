Maltempo. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la giornata di domani, martedì 23 settembre. L’allerta è di colore giallo per i settori occidentali della Sicilia, mentre rimane verde per le zone settentrionali, centrali e orientali. Dalle immagini della foto della protezione Civile a Ragusa non dovrebbe arrivare il maltempo.
Secondo il bollettino ufficiale, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare nella Sicilia occidentale. I quantitativi di pioggia cumulati sono stimati da deboli a puntualmente moderati.
