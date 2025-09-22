Modica – Una vittoria bella ed importante quella del Modica Calcio contro il Giarre, la formazione di Raciti ha giocato un grande primo tempo con un ottimo fraseggio e una grande gestione della palla. Nella ripresa i rossoblù soffrono ma alla fine portano a casa il punteggio pieno. Primo tempo che inizia subito con il Giarre in avanti, il tiro di Tornitore si spegne largo ma dimostra la voglia degli ospiti di non stare a guardare. Al 10’ l’episodio che potrebbe cambiare la partita, Bonanno viene atterrato in area e l’arbitro decreta il calcio di rigore, Savasta prova il cucchiaio ma Tomaselli è freddo e resta immobile parando il tiro. Passano solo 3 minuti e da calcio d’angolo arriva il cross di un ispirato Maimone che pesca Valenca in area pronto a metterla in rete e portare avanti i suoi. Al 31’ la replica ancora con Maimone da angolo questa volta Brugaletta sfiora il palo. Al 37’ arriva il raddoppio, sempre Maimone prende un pallone e lo mette in mezzo per la testa di Savasta che questa volta si regala la gioia del gol.

Nella ripresa al 4’ è ancora Tornitore a mettere paura alla difesa modicana con un tiro a giro che si spegne sempre fuori, sul contropiede arriva un pallone in area per Savasta che stoppa bene e tenta il tiro che chiuderebbe le ostilità ma il pallone si stampa sul palo. Al 7’ ancora un contropiede del Giarre con Tornitore che si invola verso la porta ma si lascia ipnotizzare da un perfetto Romano che esce dai pali e rinvia il pallone. Sul ribaltamento di fronte ancora una pennellata di Maimone verso Bonanno, l’attaccante ci prova da fuori ma il pallone lambisce il palo e si spegne fuori. La gara è una girandola di emozioni, al 17’ ancora un miracolo di Romano che chiude su Tornitore da due passi e al 24’ si supera Tomaselli dalla parte opposta su un tiro a botta sicura di Cappello. Passano due minuti e il Giarre accorcia con un pallone vagante in area che viene mancato dall’ex Montanaro ma centrato da Kamga che centra il palo con il pallone che però prende la giusta traiettoria e si insacca alle spalle di un incredulo Romano. Sul finale poche emozioni con il Modica più deciso a trovare un gol che però non arriverà fino al triplice fischio del direttore di gara che potrà registrare il finale di 2-1.

Una partita sicuramente difficile per i rossoblù, contro un ottima formazione. Bello quanto visto in campo con ottimi fraseggi tra Valenca, Maimone e Sessa, così come ottima sembra l’intesa con il reparto avanzato. La base è ottima, adesso bisognerà costruire la continuità.

MODICA CALCIO – GIARRE 2-1

Modica Calcio: Romano, Valenca, Maimone (40’ st Misseri), Sessa, Asero (29’ st Sangarè), Savasta (23’ st Belluso), Brugaletta N (29’ st Torregrossa), Brugaletta S, Intzidis, Cappello, Bonanno. Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Belluso, Misseri, Torregrossa, Spadaro, Sangarè, Mbaye. Allenatore: Filippo Raciti

Giarre: Tomaselli, Santoro (37’ st Amante), Kamga (37’ st Ferlito), Strano, Llama, Brumat, Tornitore, Santapaola P. (8’ st Mastronicola), Leonardi (23’ st Montanaro), Santapaola G., Mascara (40’ st Silipigni). Panchina: Cirnigliaro, Mastronicola, Silipigni, Amante, Ferlito, Musumeci, Montanaro, Limina. Allenatore: Michele Campo.

Marcatori: 13’ st Valenca (M), 36’ st Savasta (M), 26’ st Kamga (G)

Ammoniti: Belluso, Cappello, Bonanno (M), Strano, Santapaola P., Santapaola G. (G)