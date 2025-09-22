Partono oggi, lunedì 22 settembre, i primi accrediti dell’Assegno Unico per le famiglie con figli a carico. I pagamenti, secondo il calendario INPS, proseguiranno anche nella giornata di domani, martedì 23 settembre.
Le cifre e i beneficiari
Nei primi sette mesi del 2025, l’INPS ha erogato circa 11,4 miliardi di euro a quasi 6 milioni di famiglie, per un totale di oltre 9 milioni di figli. L’importo medio mensile per nucleo familiare è stato di 273 euro.
Secondo l’ultimo Osservatorio INPS, a luglio 2025:
Le famiglie con un ISEE basso (fino a 17.227,33 euro) hanno ricevuto in media 224 euro per ogni figlio.
Chi non ha presentato l’ISEE o ha superato la soglia di 45.939,56 euro ha ricevuto l’importo minimo di 57 euro.
Gli importi in base al numero di figli
L’entità del contributo varia significativamente in base alla composizione del nucleo familiare. In media, a luglio, le famiglie con:
- Un figlio hanno ricevuto 149 euro.
- Due figli hanno ricevuto 330 euro.
- Tre figli hanno ricevuto 655 euro.
- Quattro figli hanno ricevuto 1.142 euro.
- Almeno sei figli hanno ricevuto 1.934 euro.
Per chi ha presentato una nuova domanda, il primo pagamento è previsto nell’ultima settimana del mese successivo a quello della richiesta.
