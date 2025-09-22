Manca poco all’erogazione della nuova tranche dell’Assegno Unico per le famiglie con figli a carico. L’INPS ha comunicato che i pagamenti relativi al mese di settembre 2025 saranno accreditati tra lunedì 22 e martedì 23 settembre. Le somme saranno aggiornate in base all’aumento dello 0,8% dovuto alla rivalutazione Istat.

Nuovi importi e a chi spetta il contributo

L’assegno, un sostegno economico per le famiglie con figli dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni, vede i suoi importi variare da un minimo di 57,50 euro a un massimo di 201 euro al mese per ogni figlio, a seconda dell’ISEE.

Per il 2025, la soglia minima dell’ISEE è stata alzata a 17.227,33 euro. Ecco le principali novità:

Maggiorazione per genitori lavoratori: se entrambi i genitori hanno un reddito da lavoro, è previsto un ulteriore bonus fino a 34,40 euro al mese per ISEE inferiori a 17.227,33 euro.

Figli under 1 anno: aumento del 50% dell’assegno.

Figli tra 1 e 3 anni: aumento del 50% per famiglie con almeno 3 figli e ISEE fino a 45.939,56 euro.

Famiglie numerose: un aumento fisso di 150 euro al mese per chi ha almeno 4 figli.

Il contributo spetta a diverse categorie, tra cui lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati. Per i figli maggiorenni (fino a 21 anni), l’assegno è erogato se frequentano corsi di studio o professionali, svolgono un tirocinio, o hanno un reddito annuo inferiore a 8.000 euro. Per i figli con disabilità non c’è limite di età.

Come controllare il tuo pagamento

Per verificare l’applicazione delle maggiorazioni e controllare lo stato del pagamento, le famiglie possono accedere al proprio Fascicolo Previdenziale sul portale INPS.

Cronoprogramma dei prossimi pagamenti

L’INPS ha già reso note le date dei prossimi accrediti:

Ottobre: 20-21 ottobre

Novembre: 20-21 novembre

Dicembre: 17-19 dicembre