Il Circolo Velico Kaucana torna dal Lago di Garda con una valigia piena di soddisfazioni e orgoglio dopo aver partecipato ai campionati italiani giovanili in singolo. La squadra, composta da ben nove atleti, ha affrontato la prestigiosa manifestazione con determinazione e spirito di squadra, distinguendosi sia per la numerosa partecipazione che per la qualità delle prestazioni offerte in condizioni meteo particolarmente impegnative.

Le acque del Garda hanno infatti messo a dura prova le giovani promesse della vela, con venti instabili e raffiche improvvise che hanno richiesto grande concentrazione, tecnica e capacità di adattamento. Nonostante le difficoltà, i ragazzi del Circolo Velico Kaucana hanno saputo tenere alto il nome del club e della Sicilia, confermandosi tra le realtà più dinamiche e competitive del panorama nazionale.

Brillano, in particolare, le quasi conquiste del podio da parte di Paolo Salvo nella classe Ilca 6 e di Lucrezia Micieli nella Ilca 4 femminile: entrambi hanno lottato fino all’ultima regata, sfiorando la medaglia e dimostrando talento, tenacia e maturità sportiva. Paolo Salvo ha chiuso il campionato nella flotta Gold della Ilca 6 con un meritatissimo quarto posto, risultato che premia una stagione in continua crescita. Lucrezia Micieli, tra le protagoniste della Ilca 4F, ha combattuto con le migliori d’Italia, sfiorando anch’ella il podio nella Gold fleet e lasciando il segno con prestazioni di alto livello.

Ottimi i piazzamenti anche per gli altri atleti: nell’Ilca 6 silver, Gianmarco Livoti si è piazzato 18°. Nell’Ilca 4M, Damiano Livoti e Matteo Di Dio hanno concluso rispettivamente 32° e 33°, con Andrea Branciamore 54°. Tra gli optimist gold, Alessandro Battaglia ha chiuso 42° e Paolo Tabacco 57°, mentre tra gli optimist silver, Annamaria Galofaro si è piazzata 41ª. Il successo della spedizione è il risultato di un lavoro corale che coinvolge non solo gli atleti ma anche lo staff tecnico, guidato con passione e competenza da Peppe Terrana e Claudio De Fontes. Grazie al loro costante impegno, alla preparazione e all’attenzione verso i giovani velisti, il Circolo Velico Kaucana continua a rappresentare un punto di riferimento per la crescita della vela nel territorio ragusano e non solo.

A tutti i ragazzi vanno i complimenti della società per la determinazione, la correttezza e lo spirito di squadra dimostrati in regata, valori che rendono il gruppo una vera famiglia sportiva e che rappresentano il miglior viatico per futuri successi. Un plauso speciale anche alle famiglie e a tutti coloro che, con il loro supporto, contribuiscono a scrivere pagine importanti nella storia del Circolo Velico Kaucana.

Questi risultati non sono solo motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo a continuare il percorso intrapreso, certi che la passione e la dedizione porteranno ancora numerose altre soddisfazioni.