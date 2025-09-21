Scicli – Il Frigintini di Ciccio Di Rosa, lotta, gioca bene, nonostante il terreno gibboso dello “Scapellato”, crea diverse azioni da rete, ma è costretto a cedere di misura allo Scicli CR orfano del tecnico Uccio Pisani, sollevato dall’incarico appena 24 ore prima del derby ibleo di Coppa Italia Promozione che ha dato il via ufficiale alla nuova stagione dei rossoblu. A decidere la sfida tra i cremisi (affidati temporaneamente a Antonino Gambuzza) e i rossoblu è stato un gol dell’ex Angelo Pisana che appostato sul secondo palo, di testa ha messo alle spalle di Lorenzo Caruso.

I rossoblu partono con il freno a mano tirato e in apertura del match faticano a trovare le contromisure. Al 9′ arriva la rete del vantaggio dei padroni di casa. Dopo un errore in costruzione i rossoblu regalano un corner allo Scicli CR che come si diceva grazie all’inzuccata dell’ex Pisana passano in vantaggio.

Il Frigintini, dopo una fase di sbandamento (molti ragazzi erano all’esordio assoluto nel calcio dei grandi), si riorganizza e spronato dal loro tecnico riesce a creare diverse azioni pericolose,senza trovare tuttavia la via della rete. Lo Scicli CR dal canto suo si difende bene e in qualche circostanza manca il gol del raddoppio senza riuscirci.

Si va così al riposo con i padroni di casa avanti di misura.

Nelle ripresa le due squadre si affrontano a viso aperto fino a quando la stanchezza (complice anche il caldo) non sfianca i giocatori in campo e la partita va via via scemando di tono e intensità. Al triplice fischio del Direttore di gara sono i padroni di casa a far festa con i propri tifosi appollaiati fuori dallo “Scapellato” perchè si è giocato a porte chiuse, ma il Frigintini esce dal terreno di gioco con qualche certezza da cui ripartire e con la consapevolezza di poter ribaltare il risultato nella gara di ritorno in programma il 1 ottobre al “Vincenzo Barone”.

“Abbiamo subito gol dopo pochi minuti – dichiara a fine partita il tecnico Ciccio Di Rosa – scaturito da un nostro errore in fase di costruzione, ma nonostante le condizioni del campo abbiamo continuato a giocare nonostante il vantaggio degli avversari ci avrebbe potuto tagliare le gambe e buttarci giù a livello mentale. Questo è successo solo per il primo quarto d’ora dopo aver subito il gol e ci siamo consegnati ai nostri avversari. Di positivo – continua – ci portiamo a casa la reazione all’errore e di aver poi continuato a giocare e cercare di creare azioni pericolose nonostante le condizioni del campo. Siamo riusciti a creare quattro cinque palle gol anche se alla fine il gol non è arrivato. Facciamo i complimenti allo Scicli CR – conclude Ciccio Di Rosa – mentre noi non dobbiamo perdere di vista la nostra autostima e la fiducia in noi stessi, ma dobbiamo continuare a credere nelle nostre qualità e continuare a cercare di creare tante pericoli possibili per i nostri avversari per arrivare al nostro obiettivo finale. Il 1 ottobre ci sarà la gara di ritorno al “Barone” , si partirà dall’1 – 0 per i nostri avversari, ma cercheremo in tutti i modi di andarcela a giocare con i nostri mezzi”.

Archiviata la gara di andata del primo turno di Coppa Italia, l’attenzione dei rossoblu ora si sposta sull’esordio nel campionato di Promozione e sul Priolo Gargallo FC che sarà ospite al “Barone” domenica prossima.

Scicli CR 1

Frigintini 0

Marcatore: pt 9′ Pisana

Scicli CR: Fidone, Pisana, Scucces, Salvatore Assenza, Kaja, Battaglia, Spitale, Zisa, Calabrese, Nigro, Gazzè. A Disp: Bonicontro, Massari, Edoardo Assenza, De Souza, Patanè, Adamo, Padua, Re, Bushi. All. Antonino Gambuzza.

Frigintini: Caruso, Macauda, Floriddia, Candiano, Arrabito, Vitale, Concolino, Amato, Hegazi, Savarino, Modica. A Disp: Vicari, Cicero, Cocciro, Cavallo, Denaro, Giurdanella, Lo Magno, Modica, Gurrieri. All. Ciccio Di Rosa.

Arbitro: Lorenzo Motta di Siracusa

Assistenti: Cristian Smario e Gabriele Tringale di Siracusa