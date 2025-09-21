Modica – Oggi, domenica 21 settembre, a distanza di moltissimi anni dall’ultima edizione, Modica tornerà ad ospitare la Festa dell’Unità, appuntamento storico e identitario del Partito Democratico, che quest’anno si terrà nell’Atrio di Palazzo San Domenico con il titolo: “Gaza, fermiamo la strage degli innocenti – Insieme per la Pace”.

La manifestazione avrà inizio alle ore 19.30 con una fiaccolata che partirà dalla Scalinata di San Pietro e proseguirà con i lavori in programma. Alle 20.15 è previsto un importante collegamento con i deputati PD Arturo Scotto e Annalisa Corrado, impegnati a bordo della Global Sumud Flottilla.

Seguiranno gli interventi di amministratori, dirigenti politici, rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale e giornalistico, tra cui:

Giovanni Spadaro – Consigliere comunale e Presidente Circolo PD Modica

Avv. Angelo Curciullo – Segretario Provinciale PD Ragusa

Padre Giuseppe Di Rosa

Dott. Gianni Stornello – Consigliere comunale, giornalista

Dott.ssa Eva Brugaletta – Componente Assemblea Regionale PD, giornalista

Dott.ssa Flora Floridia – Insegnante, PD Ispica

Avv. Caterina Riccotti – Dirigente Regionale PD, Consigliera comunale

Prof. Gigi Bellassai – Capogruppo Consiliare PD Comiso

Prof. Antonio Sichera – Critico letterario

Prof. Giancarlo Poidomani – Storico

Dott. Antonello Buscema – già Sindaco di Modica

On.le Nello Dipasquale – Deputato Questore PD all’ARS

La serata si concluderà alle ore 21.30 con il contributo musicale del coro “Canticum Laudis”, che proporrà un repertorio dedicato al tema della pace.