Modica – Oggi, domenica 21 settembre, a distanza di moltissimi anni dall’ultima edizione, Modica tornerà ad ospitare la Festa dell’Unità, appuntamento storico e identitario del Partito Democratico, che quest’anno si terrà nell’Atrio di Palazzo San Domenico con il titolo: “Gaza, fermiamo la strage degli innocenti – Insieme per la Pace”.
La manifestazione avrà inizio alle ore 19.30 con una fiaccolata che partirà dalla Scalinata di San Pietro e proseguirà con i lavori in programma. Alle 20.15 è previsto un importante collegamento con i deputati PD Arturo Scotto e Annalisa Corrado, impegnati a bordo della Global Sumud Flottilla.
Seguiranno gli interventi di amministratori, dirigenti politici, rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale e giornalistico, tra cui:
Giovanni Spadaro – Consigliere comunale e Presidente Circolo PD Modica
Avv. Angelo Curciullo – Segretario Provinciale PD Ragusa
Padre Giuseppe Di Rosa
Dott. Gianni Stornello – Consigliere comunale, giornalista
Dott.ssa Eva Brugaletta – Componente Assemblea Regionale PD, giornalista
Dott.ssa Flora Floridia – Insegnante, PD Ispica
Avv. Caterina Riccotti – Dirigente Regionale PD, Consigliera comunale
Prof. Gigi Bellassai – Capogruppo Consiliare PD Comiso
Prof. Antonio Sichera – Critico letterario
Prof. Giancarlo Poidomani – Storico
Dott. Antonello Buscema – già Sindaco di Modica
On.le Nello Dipasquale – Deputato Questore PD all’ARS
La serata si concluderà alle ore 21.30 con il contributo musicale del coro “Canticum Laudis”, che proporrà un repertorio dedicato al tema della pace.
