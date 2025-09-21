Modica – A nove anni esatti dalla sua scomparsa, anche noi del Quotidiano di Ragusa vogliamo ricordare il medico e grande politico Peppe Drago, morto a Modica il 21 settembre 2016, a soli 60 anni dopo aver lottato contro una grave malattia. Per omaggiare la sua memoria, abbiamo scelto di condividere e riproporre il toccante post di Piero Torchi, un amico che ne condivide il ricordo e la stima.

Il ricordo di Piero Torchi

Torchi ha voluto ricordare Peppe Drago non attraverso le immagini dei suoi successi, ma con una foto che lo ritrae (vedi foto sotto) nell’età “dei sogni, delle speranze, della consapevolezza che si poteva cambiare il mondo”.

Un ricordo intriso di dolce nostalgia, che si trasforma in un augurio sincero:

“L’augurio per noi, tuoi amici, insieme alla tua amata famiglia, di sapere conservare il tuo vivido ricordo. L’augurio per la tua città, che hai servito ed amato, di sapere custodire ed onorare la tua memoria. L’augurio per la politica di fare buon uso di tutto ciò che hai non raccontato, ma testimoniato in anni di grande impegno civile.”

Torchi conclude il suo pensiero con una critica a chi, oggi “imbarazzato, si volterà dall’altra parte, facendo finta di non doverti tutto; o peggio ancora, ti giudicherà con superficialità, per nascondere la propria insulsa mediocrità; o che ci giudicherà stupidì nostalgici pur di non ammettere a se stessi che oggi loro sono quel che sono perché tu fosti quello che sei stato.

Oggi più che mai, onorato di esserti stato a fianco, di averti avuto a fianco, e dell’affetto autentico che ci siamo donati”.

Giuseppe Carmelo Drago (Scicli, 29 settembre 1955 – Modica, 21 settembre 2016) è stato un politico e medico italiano. Già vicesegretario nazionale del CCD, è stato presidente della Regione Siciliana nel 1998, sottosegretario di Stato alla Difesa (2004-2005) e agli Esteri dal 2005 al 2006.