L’estate volge al termine: domani, lunedì 22 settembre, alle 20:19, avrà inizio l’equinozio d’autunno. Sebbene molti pensino che la data sia fissa al 21, in realtà può variare tra il 21 e il 24 settembre a causa della differenza tra anno solare e anno civile, come spiegato da Marco Gelfo de Il mio meteo Sicilia.

Maltempo in Sicilia, in arrivo e temperature in calo

L’autunno astronomico si preannuncia con una vera e propria tempesta equinoziale. La perturbazione colpirà inizialmente il nord Italia domani, per poi estendersi al resto della penisola. In Sicilia, le prime piogge sono attese entro i prossimi dieci giorni, segnando l’inizio di una fase più instabile.

Le temperature cominceranno a scendere a partire da mercoledì/giovedì sui settori settentrionali e occidentali, per poi calare in modo generalizzato nel prossimo weekend. L’estate ci saluterà definitivamente, anche se non sono esclusi, come spesso accade in Sicilia, alcuni episodi di clima quasi estivo nel corso di ottobre.