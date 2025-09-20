Maltempo in arrivo. L’estate fuori stagione sta per finire. La prossima settimana si preannuncia un cambio radicale delle condizioni meteo, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali in tutta Italia, e in particolare in Sicilia.

Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il mio meteo Sicilia, le prime avvisaglie del maltempo si avranno già lunedì al nord, per poi estendersi al sud e all’isola a partire da mercoledì 24 settembre (vedi foto di Marco Gelfo).

Maltempo in Sicilia: vortice ciclonico e forte maltempo

Un insidioso vortice ciclonico di bassa pressione in arrivo dall’Oceano Atlantico attraverserà l’Italia, portando un’intensa ondata di maltempo. Si attendono rovesci e temporali in rapida successione, con fenomeni più intensi sulle regioni settentrionali e sui versanti tirrenici.

Anche la Sicilia sarà interessata da questa fase di instabilità, che segnerà l’inizio del vero autunno. È consigliabile prepararsi a un repentino calo delle temperature e a condizioni climatiche ben diverse da quelle degli ultimi giorni.

Anche le previsioni meteo di Tesla 1 Meteo e Scienza annunciano l’arrivo di una ondata di maltempo in Sicilia dalla prossima settimana. Le previsioni indicano la possibile formazione, entro la fine di settembre, di un insidioso vortice depressionario mediterraneo che potrebbe evolvere in una Tempesta Tropicale Mediterranea, conosciuta come “Medicane”.