Tragico incidente stradale questa mattina sulla provinciale che collega Noto a Pachino. Una donna di 45 anni, residente a Rosolini, ha perso la vita dopo che la sua auto, una Toyota Yaris, si è scontrata con un pullman turistico.

L’impatto è avvenuto all’altezza dello svincolo per Vendicari. Per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. Alcuni passeggeri del bus hanno riportato lievi ferite e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Aperta un’inchiesta per omicidio stradale

Le cause esatte dell’incidente sono ancora al vaglio dei Carabinieri, che sono intervenuti sul posto per i rilievi. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire la dinamica dell’impatto.

Per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, la strada provinciale 19 è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando lunghe code e disagi alla circolazione.