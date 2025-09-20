Noto – È Rosi Cavarra, 45 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 19, tra Noto e Pachino. La donna, originaria di Rosolini, era sposata e madre di due figli. L’incidente, un violento scontro frontale con un pullman, è avvenuto intorno alle 9:30, vicino all’ingresso della spiaggia di Calamosche.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la Toyota Yaris guidata dalla vittima stava procedendo in direzione Pachino, mentre il pullman viaggiava nella direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati di Pachino e Noto, insieme ai vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Rosolini, colpita da una perdita così improvvisa e drammatica.