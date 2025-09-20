Lipari – Una profonda tristezza avvolge la comunità delle Isole Eolie per la scomparsa di Vincenzo (Enzo) D’Ambra, noto ex imprenditore nel settore della pomice e figura di spicco nel panorama locale e regionale. L’uomo, molto conosciuto anche al di fuori dell’arcipelago, è morto oggi a causa di un malore mentre faceva il bagno a Canneto, di fronte alla sua abitazione.

Già presidente di Pumex ed editore di Teleisole e del Notiziario delle isole Eolie, D’Ambra ha ricoperto ruoli di grande prestigio, tra cui quello di presidente di Confindustria Sicilia. I primi soccorsi e l’intervento del 118 sono stati purtroppo inutili, e i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani. La notizia della sua morte ha lasciato tutti attoniti, in particolare chi lo stimava per il suo impegno e la sua influenza sul territorio.