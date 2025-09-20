Modica – Incidente stradale, ma con un esito fortunatamente non grave, oggi pomeriggio in via Crocevie Cava Ispica a Modica. Un giovane motociclista, alla guida di una moto da enduro 125, è stato soccorso dopo essere finito oltre un muro a secco che delimita la carreggiata.
Secondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro con il muro e rimbalzando nel terreno circostante.
L’allarme è stato lanciato da un automobilista di passaggio. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al giovane prima di trasportarlo al pronto soccorso. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.
