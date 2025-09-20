Misilmeri – Un grave incidente stradale ha avuto luogo oggi lungo la statale Palermo-Agrigento, nel territorio di Misilmeri, dove un SUV con a bordo una coppia di anziani è precipitato da un viadotto, compiendo un volo di circa 15 metri. L’impatto è stato estremamente violento, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale).

I soccorritori sono riusciti a estrarre i due occupanti dall’abitacolo e ad affidarli alle cure del personale del 118, che li ha trasportati d’urgenza in ospedale. Nonostante la gravità della situazione, la coppia non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause. La statale è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, causando notevoli disagi al traffico.