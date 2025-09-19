Modica – Tragedia sfiorata ieri sera sull’autostrada A18 nel tratto tra Modica e Siracusa. Un tir, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco, occupando l’intera carreggiata.

Secondo le prime informazioni il conducente del tir è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per gestire la viabilità. Per consentire la rimozione del mezzo pesante e la messa in sicurezza del tratto stradale, il traffico è stato temporaneamente deviato.