Un uomo di 37 anni è stato arrestato nelle ultime ore dalla Polizia di Stato e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa dopo l’esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Il soggetto era sottoposto a una misura alternativa al carcere.

Secondo quanto ricostruito, il provvedimento è scattato a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni dell’affidamento ai servizi sociali.

Le attività investigative sono state condotte dalla Squadra Mobile e dalle Volanti, impegnate nei controlli sul territorio della provincia di Ragusa.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato anche l’uso di sostanze stupefacenti e la diffusione online di immagini intime della propria moglie, circostanza che ha aggravato la posizione dell’uomo.

Appena rintracciato tra le vie del capoluogo ibleo, il 37enne è stato accompagnato in carcere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La situazione è ora seguita dagli inquirenti per gli ulteriori approfondimenti del caso.