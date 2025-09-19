Modica – Tragedia oggi a Modica. Una donna di 38 anni, residente nella frazione di Frigintini, madre di un bambino di soli due anni, è morta questa mattina a causa di un malore improvviso.

La scoperta è stata fatta dai familiari, allertati dal marito che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Una volta entrati in casa, hanno trovato la donna senza vita nel suo letto, accanto al figlio piccolo.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: hanno potuto solo constatare il decesso. La notizia nel giro di poche tempo si è diffusa in città e ha gettato nello sconforto l’intera frazione, stretta nel dolore per una perdita così inattesa e prematura.