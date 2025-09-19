Ragusa – In occasione della manifestazione ciclistica “III Granfondo Città di Ragusa”, che si terrà domenica 21 settembre 2025, il Corpo di Polizia Municipale ha disposto una serie di provvedimenti viabilistici per garantire lo svolgimento in sicurezza della gara e delle attività connesse.
Nello specifico, i provvedimenti sono i seguenti:
Dalle ore 16.00 del 19 settembre 2025 alle ore 20.00 del 21 settembre 2025:
chiusura al transito, su entrambe le corsie di marcia, della parte inferiore di Piazza Libertà, nei tratti e nelle direzioni:
Via Pennavaria – Viale Del Fante/Via Roma/Viale Ten. Lena e Viale Ten. Lena/Via Roma/Viale Del Fante – Via Pennavaria;
divieto di sosta con rimozione forzata su:
- Piazza Libertà (intera parte bassa);
- Via Dante (ambo i lati) per i primi 20 metri successivi all’intersezione con Via Libertà e per gli ultimi 10 metri prima dell’intersezione con Via F. Pennavaria.
Dalle ore 06.00 alle ore 15.00 del 21 settembre 2025:
chiusura al transito, in direzione Piazza Libertà, su:
- Via Salvatore (tratto Via M. Leggio – Via Roma);
- Via Roma (tratto Via Natalelli – Piazza Libertà);
- Via Natalelli (tratto Largo Scarico – Via Roma);
- Viale Del Fante (tratto Via Carducci – Piazza Libertà);
- Viale Ten. Lena (tratto Piazza Gramsci – Piazza Libertà);
- Via C. Battisti (tratto Via C. Colombo – Viale Ten. Lena).
Dalle ore 16.00 del 20 settembre 2025 alle ore 20.00 del 21 settembre 2025:
divieto di sosta con rimozione forzata su:
- Piazza Libertà (parte alta);
- intero tratto del ponte di Via Roma;
- Via Roma (tratto Via Natalelli – Piazza Libertà);
- Viale Del Fante (tratto Piazza Libertà – Via Carducci), compreso lo slargo sottostante il cavalcavia Mons. Rizzo (eccetto veicoli autorizzati).
Dalle ore 08.00 alle ore 15.00 del 21 settembre 2025:
divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, in:
- Discesa Peschiera (tratto Via Cap.le Bellina – bivio SS 194);
- Discesa Peschiera (tratto Piazza Chiaramonte – Via Cap.le Bellina);
- Piazza Chiaramonte;
- Via Chiaramonte (tratto Via Del Mercato/Largo Camerina – Piazza Chiaramonte);
- Via Del Mercato (tratto Largo Camerina – Piazza Repubblica);
- Piazza Repubblica;
- Corso Mazzini (intero tratto da Piazza Repubblica a Via XXIV Maggio, compresi gli slarghi di sosta);
- Via XXIV Maggio;
- Via Scuole (intero tratto);
- Piazza Carmine;
- Via C. Alberto Dalla Chiesa (intero tratto);
- Via Natalelli (tratto Via C. Alberto Dalla Chiesa – Via Roma).
Chiusura al transito – 21 settembre 2025
Dal momento in cui il responsabile del servizio di O.P. disporrà la chiusura, sarà sospesa la circolazione sulle seguenti strade e su quelle ad esse confluenti:
Via Carducci, Via Zama, Via A. Grandi, Via A. Rizzo, Via Caboto, Via Portovenere, Bivio S.S. 194, Discesa Peschiera, Piazza Chiaramonte,
Via Chiaramonte, Via Del Mercato, Piazza Repubblica, Corso Mazzini, Via XXIV Maggio, Corso Italia, Via Scuole, Piazza Carmine, Via C. A. Dalla Chiesa, Via Natalelli.
Nelle zone interessate dai provvedimenti sarà messa in opera la relativa segnaletica. Il testo integrale dell’Ordinanza Dirigenziale n. 624 del 17/09/2025 è consultabile sul sito del Comune di Ragusa.
