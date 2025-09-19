Ragusa – In occasione della visita a Ragusa della Commissione di Valutazione per la candidatura di Ragusa a “Città Europea dello Sport 2027”, a conclusione di tutte le attività della Commissione, si terrà una conferenza stampa lunedì 22 settembre alle ore 12.30 presso i locali dell’Ex Scuola dello Sport oggi sede del Corso di Laurea in Scienze Motorie.
Interverranno il sindaco Peppe Cassì, l’assessore allo sport Simone Digrandi, il Presidente di ACES Italia Vincenzo Lupattelli e il Delegato provinciale CONI Roberto Chiaramonte.
