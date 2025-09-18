Ragusa – Il Settore V del Comune di Ragusa informa che, con atto dirigenziale n. 739/V, è stato approvato l’elenco dei siti comunali idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio delle Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile (CACER), nell’ambito delle procedure avviate ai sensi dell’art. 193, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.
Al fine di consentire agli operatori economici interessati di presentare proposte più complete, il termine per partecipare alla procedura è stato prorogato: la nuova scadenza è fissata per il 4 dicembre 2025.
L’iniziativa, basata sul modello del Partenariato Pubblico-Privato, mira a promuovere la produzione e la condivisione di energia rinnovabile attraverso una gestione pluriennale degli impianti fotovoltaici installati su immobili di proprietà comunale.
A seguito della predetta proroga il Comune di Ragusa rende noto l’elenco indicativo dei siti comunali messi a disposizione per la realizzazione degli impianti fotovoltaici destinati alle Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile (CACER).
I siti individuati comprendono strutture sportive, scolastiche e aree comunali, con superfici e potenze stimate differenziate. Questi sono:
1 Polo fieristico Foro Boario c.da Nunziata 9.250 1.000 Nuovo POD
2 Discarica RSU Cava dei Modicani // 1.000 Nuovo POD
3 Frigomacello ex ESA – Z.Ind.le terza fase 6.250 694 Nuovo POD
4 Maneggio Comunale C.da Selvaggio 4.500 500 Nuovo POD
5 Edificio scolastico – Plesso M.Ventre via PIccinini 2.300 192 70 kw
6 Scuola Reg.le SPORT- C.da Selvaggio 2.151 179 132 kw
7 Mercato Ortofrutticolo C.da Mugno 2.600 173 15 kw
8 Palestra via Bellarmino 1.150 128 22 kw
9 Palasport via Zama 1.650 110 33 kw
10 PIscina comunale- C.da Selvaggio 1.290 92 100 kw
11 Edificio scolastico – Plesso Andersen via Monte Cencio 640 71 20,0 kW
12 Deposito scuolabus via Moro 1.000 67 33 kw
13 PALESTRA SCHERMA c.da Selvaggio 1.000 67 Nuovo POD
14 CCR via Paestum 1.000 67 35,0 kW
15 Edificio scolastico – Plesso via Psaumida 920 61 15,0 kW
16 Edificio scolastico – Plesso Palazzello via Valdossola 790 53 32,0 kW
17 Stadio rugby via Forlanini 600 50 50 kw
18 Edificio scolastico – Plesso via Canova 880 50 22 kw
19 Edificio scolastico – Plesso via Ecce Homo 750 50 43,8 kw
20 Edificio scolastico – Plesso Necker via Teocrito 450 50 5,0 kW
21 Edificio scolastico – Plesso via P.Vetri 540 36 50 kw
22 Edificio scolastico – Plesso nuovo C.da Patro via De
Nicola 520 35 22 kw
23 Edificio scolastico – Plesso via Stesicoro 300 33 15 kw
24 Edificio scolastico – Plesso via Portovenere 485 32 37,5 kw
25 Edificio scolastico – Plesso via O.M.Corbino 370 25 10,0 kW
