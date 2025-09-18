Vittoria – Oggi, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 10:00, nella Sala degli Specchi “Ubaldo Balloni” di Palazzo Iacono, verrà presentata la 32ª edizione del Memorial Peppe Greco, la storica corsa in notturna che quest’anno si correrà nel centro storico di Vittoria. Alla conferenza stampa prenderanno parte: il sindaco Francesco Aiello, la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, il sindaco di Modica Maria Monisteri, Gianni Voi patron del Peppe Greco, l’assessore allo sport di Vittoria, Fabio Prelati, Sebastiano Leonardi presidente Fidal Sicilia, Emanuele Assenza Consigliere regionale Fidal Sicilia, il Presidente della ASD Running Modica, Salvatore Gebbia Consigliere nazionale Fidal, Salvo Greco presidente della ASD polisportiva atletica Vittoria, Roberto Chiaramonte delegato provinciale CONI Ragusa.
Il Memorial Peppe Greco, è nato nel 1990 in memoria del medico modicano appassionato di atletica, è oggi una delle corse su strada più prestigiose d’Italia, capace di richiamare campioni internazionali e migliaia di appassionati.
