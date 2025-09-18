Maltempo in Sicilia. L’estate fuori stagione in Sicilia sta per finire. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il mio meteo Sicilia, a partire da mercoledì 24 settembre il clima cambierà radicalmente a causa di un rafforzamento del jet stream (vedi foto de Il mio Meteo Sicilia).
In meteorologia un jet stream è una corrente a getto, un “fiume d’aria” che scorre principalmente da ovest verso est in entrambi gli emisferi per diverse migliaia di chilometri, appena sotto la tropopausa (cioè a circa 10-12 km dal suolo).
Cambiamento repentino: dal sole al maltempo
Dopo settimane di temperature anomale e sole, l’isola si prepara ad accogliere l’autunno. Le maniche corte potranno essere riposte, lasciando spazio a felpe e giacche. Le previsioni indicano un periodo prolungato di maltempo e temperature in calo, che segnerà il passaggio definitivo alla stagione autunnale.
