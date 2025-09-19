Vuoi sentirti più leggero dopo il rientro dalle vacanze estiva? Un programma alimentare di due settimane, pensato per favorire un dimagrimento rapido, può essere la soluzione. Questo menù settimanale, da ripetere per due volte, si basa su pasti bilanciati e porzioni controllate per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Il menù settimanale per un dimagrimento veloce
Ecco una bozza di menù, da adattare alle tue esigenze. Ricorda sempre di consultare un medico o un nutrizionista prima di iniziare qualsiasi dieta.
Giorno 1: tonno e verdure
- Colazione: latte scremato o yogurt magro con cereali integrali o fette biscottate, più un frutto o una spremuta.
- Pranzo: fagioli e tonno con insalata mista e un panino integrale.
- Cena: brodo di verdure, pesce bollito con insalata mista e un frutto.
- Spuntini: arancia, pera, mela o yogurt magro.
Giorno 2: riso e pollo
- Colazione: come il giorno 1.
- Pranzo: riso al pomodoro, prosciutto crudo sgrassato e insalata mista.
- Cena: minestra di verdure, petto di pollo arrosto (senza pelle) e insalata mista.
- Spuntini: arancia, pera, mela o yogurt magro.
Giorno 3: pasta e salmone
- Colazione: come il giorno 1.
- Pranzo: pasta al pomodoro, vitello ai ferri, insalata mista e un frutto.
- Cena: salmone al vapore, insalata mista, un panino integrale e un frutto.
- Spuntini: arancia, pera, mela o yogurt magro.
Giorno 4: merluzzo e bresaola
- Colazione: come il giorno 1.
- Pranzo: pasta con i broccoli, filetti di merluzzo al vapore, insalata mista e un frutto.
- Cena: bresaola, insalata mista e un frutto.
- Spuntini: arancia, pera, mela o yogurt magro.
Giorno 5: carne e patate
- Colazione: come il giorno 1.
- Pranzo: riso al pomodoro, carne bianca alla griglia e un frutto.
- Cena: petto di pollo senza pelle, patate lesse e un frutto.
- Spuntini: arancia, pera, mela o yogurt magro.
Giorno 6: uova e gnocchi
- Colazione: come il giorno 1.
- Pranzo: gnocchi al pomodoro, prosciutto cotto sgrassato, insalata e una mela.
- Cena: due uova, radicchio alla piastra, insalata mista, un panino integrale e tre mandarini.
- Spuntini: arancia, pera, mela o yogurt magro.
Giorno 7: pizza e stracchino
- Colazione: come il giorno 1.
- Pranzo: pizza margherita (senza bordo) e una mela.
- Cena: stracchino, spinaci bolliti, insalata mista, un panino integrale e una mela.
- Spuntini: arancia, pera, mela o yogurt magro.
