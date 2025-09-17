Modica – Valeria Calabrese aveva dichiarato in tempi non sospetti che Pietro Guccione ha del talento fuori dal comune e la conferma è arrivata puntuale. Il giovane e promettente boxeur modicano, infatti, in occasione del dual match Italia – Polonia under 15, che si è tenuto a Latina è stato visionato dai tecnici della nazionale italiana e ha lasciato tutti a bocca aperta.

Pietro Guccione, infatti, è stato visto all’opera nello scontro diretto con il pari peso della Campania. Così come nei precedenti match, l’allievo di Valeria Calabrese contro il boxeur partenopeo ha dominato sul ring e dopo due conteggi ha costretto il suo avversario alla resa prima del tempo limite.

Una vittoria, che per come arrivata ha lasciato soddisfatti i tecnici al punto che l’atleta modicano potrebbe vestire quanto prima l’azzurro. Un sogno, dunque, che presto potrebbe diventare realtà.

“Pietro ha decisamente impressionato il tecnico nazionale Patrizio Oliva – spiega Valeria Calabrese – Le sue caratteristiche e la sua impostazione hanno subito attirato l’attenzione del tecnico azzurro e a un mese dai campionati Europei di categoria si apre per lui la possibilità di rappresentare l’Italia nella categoria di peso fino a 70 kg.

Il fatto che abbiano riconosciuto il valore del mio atleta – continua è per me motivo di orgoglio e soddisfazione, ma conoscendo bene le qualità di Pietro sono andata a Latina sicura che avrebbe impressionato gli addetti ai lavori. Ora – conclude Valeria Calabrese – aspettiamo una eventuale convocazione per iniziare un nuovo percorso che darebbe a Pietro una grossa opportunità di crescita”.