Bagni rifatti, spogliatoi ristrutturati e verifiche di sicurezza su tutti gli edifici scolastici: agosto a Comiso è anche un mese di cantieri aperti, con le squadre del Comune al lavoro per consegnare scuole e impianti sportivi pronti per la ripresa autunnale.

I lavori più consistenti riguardano tre siti distinti. Alla scuola Monserrato i servizi igienici sono stati completamente rifatti. Al Palazzetto dello Sport Paladàvolos e allo stadio comunale di Comiso sono in corso la ristrutturazione degli spogliatoi. Nello stadio di Pedalino, invece, l’intervento coinvolge sia la tribuna sia gli spogliatoi.

In parallelo, il Comune sta conducendo verifiche sugli impianti di tutti gli edifici scolastici del territorio per accertarne la sicurezza prima dell’avvio dell’anno scolastico.

«Vogliamo che la scuola e lo sport partano con il piede giusto», ha dichiarato Giovanni Assenza, assessore ai servizi tecnici e tecnologici del Comune di Comiso, che ha anche ringraziato «le squadre e gli uffici che lavorano instancabilmente anche in questo periodo estivo».