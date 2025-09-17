Avola – Il luogotenente carica speciale Salvatore Carnemolla è il nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Avola. E oggi è stato accolto al Palazzo di città dal sindaco Rossana Cannata. Il Luogotenente Carnemolla, che vanta una lunga e prestigiosa carriera, giunge ad Avola dopo aver ricoperto l’incarico di Vice Comandante alla Stazione dei Carabinieri di Ortigia. Subentra al luogotenente Claudio Toro, che dopo anni di servizio e dedizione alla comunità avolese, conclude il suo percorso alla guida della Stazione raggiungendo il meritato pensionamento.

“Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al luogotenente Toro – sottolinea Cannata – per il suo costante impegno e la sua collaborazione, che hanno contribuito al rafforzamento della sicurezza e della legalità sul nostro territorio. A lui va il mio più sentito augurio di soddisfazioni personali in questa nuova fase della sua vita”. Il nuovo comandante Salvatore Carnemolla è stato accolto con un caloroso benvenuto da parte dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza. “Sono certa che il suo operato contribuirà a rafforzare ulteriormente il legame tra le istituzioni – conclude il primo cittadino – promuovendo la legalità, la sicurezza e il servizio alla comunità avolese”