Modica – Incidente stradale ieri pomeriggio in via Nazionale a Modica. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una Ford Ka e una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio il motociclista. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista alla guida della Ford Ka non si sarebbe accorto della manovra del centauro, che era in procinto di svoltare. L’urto ha disarcionato il motociclista, che è caduto a terra riportando diverse ferite.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista prima di trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti. Per i rilievi di rito e per gestire il traffico, che ha subito notevoli rallentamenti, è giunta sul posto una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità.