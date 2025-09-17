Dopo una mattinata all’insegna del sole e della stabilità, la Sicilia si prepara a un cambiamento delle condizioni meteo. A partire dal pomeriggio di domani, giovedì 18 settembre, un’area di debole instabilità porterà piogge e temporali, soprattutto nelle zone interne e orientali dell’isola.
A confermarlo sono le previsioni di Marco Gelfo de Il mio meteo Sicilia.
Le previsioni nel dettaglio
La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. A partire dal pomeriggio, però, si prevedono annuvolamenti e qualche pioggia sparsa sulle aree interne, mentre le coste rimarranno parzialmente nuvolose o con pochi addensamenti, specialmente in serata sui settori orientali.
Le temperature rimarranno stazionarie, con una lieve diminuzione sulle zone joniche.
I venti soffieranno deboli o moderati da nord-est, con rinforzi sullo Ionio e da nord-nord-ovest sul basso Tirreno orientale. I mari risulteranno generalmente poco mossi, con lo Ionio che sarà mosso o molto mosso.
