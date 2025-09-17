L’INPS ha comunicato le date di pagamento dell’Assegno Unico Universale per il mese di settembre: gli accrediti sono previsti per lunedì 22 e martedì 23 settembre. Tutti i beneficiari che hanno già ricevuto almeno un pagamento in passato possono aspettarsi di ricevere l’importo in queste due giornate, senza la necessità di compiere ulteriori azioni.

Le tempistiche per i nuovi beneficiari

Per chi riceve l’Assegno Unico per la prima volta, le tempistiche sono leggermente diverse. La prima rata viene solitamente accreditata nell’ultima settimana del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Una volta che l’INPS emette la disposizione di pagamento, la procedura è automatica.

Inoltre, per aiutare i nuovi beneficiari a comprendere meglio il calcolo dell’importo e le possibili maggiorazioni, l’INPS invierà una video-guida esplicativa non appena verrà registrato il primo pagamento.

Le prossime date di pagamento

L’INPS ha già reso noto il calendario dei pagamenti fino alla fine dell’anno, in modo da permettere alle famiglie di organizzarsi. Dopo l’appuntamento di settembre, le prossime date di accredito sono:

20 e 21 ottobre

20 e 21 novembre

17, 18 e 19 dicembre