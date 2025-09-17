Ragusa – Ai Salesiani di Ragusa prende il via un nuovo progetto sportivo: la Scuola Calcio “Futsal Academy”, un percorso che unisce passione, crescita e formazione, aperto a bambini e bambine dai 5 anni in su. La proposta comprende il futsal maschile e femminile, la grande novità della Scuola Portieri e la presenza di tecnici qualificati UEFA B, affiancati da un allenatore dei portieri abilitato a Coverciano.

La nuova stagione sarà arricchita anche dalla presenza della squadra femminile di calcio a 5, che quest’anno prenderà parte al campionato di Serie C, confermando l’impegno dei Salesiani di Ragusa a valorizzare lo sport come occasione di crescita e inclusione. Ogni ragazzo e ragazza riceverà un kit sportivo dedicato e avrà la possibilità di vivere un percorso completo, che unisce l’attività di base alla formazione tecnica, all’interno di un ambiente educativo, sano e familiare.

“Lo sport unisce, integra e fa crescere. Nei Salesiani di Ragusa crediamo profondamente in questo valore: da anni lavoriamo alla progettazione sociale e siamo convinti che la crescita umana dei ragazzi e delle ragazze passi anche attraverso lo sport. Come salesiani sappiamo che in ognuno c’è un punto accessibile al bene, che va sempre curato e alimentato. Il 15 settembre si è tenuto l’Open Day, un’occasione per conoscere da vicino le nostre iniziative” spiega don Enrico Frusteri Chiacchiera, direttore dell’Opera Salesiana di Ragusa.

E conclude: “Accendiamo la speranza nel cuore dei giovani è il claim che abbiamo scelto. Avere una squadra femminile che milita nel campionato di Serie C di futsal è per noi un onore e un segno concreto di speranza. La nostra casa è casa di sport ed educazione: qui rigeneriamo la speranza in un mondo che spesso sembra affermare il contrario”.