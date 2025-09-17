Ragusa – Il centro storico di Ragusa si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Festacrante – Vivi il centro”, la rassegna che dal 19 settembre al 4 ottobre trasformerà piazze e vie cittadine in luoghi di musica, teatro e incontri.
Promossa dal Centro Commerciale Naturale “I Tre Ponti”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, la manifestazione propone un calendario di eventi gratuiti che intrecciano spettacolo e comunità, per riscoprire la bellezza e il fascino del cuore della città.
Si comincia venerdì 19 settembre in via Roma con il live funky-disco anni ’70-’80 dei Suddeka; il giorno dopo, sabato 20, la scalinata di San Giovanni farà da scenografia al concerto del Coro polifonico Cantus Novo.
Mercoledì 24 settembre, sempre in via Roma, sarà la volta dello spettacolo teatrale “Nel segno del salmone – Storie controcorrente” con I Sonnambuli e le improvvisazioni di Peppe Arezzo.
Sabato 27 settembre, in piazza San Giovanni, spazio alla musica e al divertimento con un dj set dedicato ai più giovani.
La rassegna si chiuderà sabato 4 ottobre in piazza Poste con “Parole in chiave”, reading di Massimo Leggio accompagnato dal pianoforte di Marco Cascone. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.
