Catania – Catania è scossa dalla tragica scomparsa di Silvia Gulisano, una ragazza di 29 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla circonvallazione. L’incidente, in cui sembra essere coinvolto un altro veicolo, è avvenuto intorno alle 5 del mattino in viale Marco Polo, in direzione Misterbianco.

Silvia, che era a bordo del suo scooter, è stata trovata a terra in stato di incoscienza. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro con un gravissimo trauma cranico, è purtroppo deceduta poco dopo il suo arrivo.

La Procura ha immediatamente aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause dell’incidente. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia. La polizia locale sta conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e verificare la presenza di un secondo mezzo coinvolto. Se la pista fosse confermata, l’indagine potrebbe virare verso l’ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso.

La notizia ha gettato nello sconforto amici e colleghi. Silvia Gulisano lavorava come operatore informatico all’ASP di Catania. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Galilei, aveva studiato Scienze ambientali e naturali.