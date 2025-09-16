Ragusa – Si è svolto questa mattina anche a Ragusa, davanti al Tribunale, il sit-in del personale precario del Ministero della Giustizia, una protesta promossa a livello nazionale dalla CGIL. La mobilitazione ha coinvolto funzionari UPP, funzionari tecnici e operatori data entry assunti tramite i fondi del PNRR.

La protesta, che si inserisce in un percorso di lotta avviato tre anni fa, ha un obiettivo chiaro: la piena stabilizzazione di circa 12.000 lavoratori. Questi professionisti sono considerati essenziali per l’efficienza e la riorganizzazione dei servizi giudiziari, e chiedono che il loro contributo venga riconosciuto con un contratto a tempo indeterminato.

Le principali richieste del sit-in includono:

Stabilizzazione definitiva di tutto il personale precario.

Valorizzazione professionale ed economica del personale di ruolo.

Risoluzione dell’emergenza organici che affligge il settore.

Al termine del sit-in, una delegazione ha consegnato al Prefetto un documento contenente tutte le rivendicazioni del personale.