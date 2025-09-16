Alcamo – Tragedia all’alba sulla strada statale 113 che collega Partinico ad Alcamo. Un grave incidente, avvenuto all’altezza dello svincolo per Grisì, ha visto lo scontro tra un’auto e un trattore. A perdere la vita è stato il conducente del mezzo agricolo, Francesco Dioguardi, 62 anni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, che hanno gestito i rilievi e la viabilità. Le cause della collisione sono ancora in fase di accertamento.