Tragedia ieri a Belpasso, dove un violento scontro frontale ha causato la morte di due persone. L’incidente, avvenuto in via Calatafimi, ha coinvolto una Fiat Panda e uno scooter.

Le vittime sono i rispettivi conducenti dei due mezzi: un 16enne del posto, Stefano Spitaleri, e un 80enne originario di Ragalna. Nonostante il rapido intervento del personale del 118, giunto sul posto con ambulanze ed elisoccorso, per le due vittime non c’è stato nulla da fare: sono decedute sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e per gestire il traffico.